25.10.2021 ( vor 1 Woche )

Er hatte seinen Traum schon aufgegeben, da bekam er doch noch das Go für den Flug zur Raumstation ISS. Der nächste deutsche Astronaut Matthias Maurer erzählt in dieser Podcastfolge, was er sich für den Trip vorgenommen hat und warum er im All erst mal nackt aufs Klo gehen wird.