Dorfplatz Gellep-Stratum RT @bnetza: #Zeitumstellung – Am Sonntag wird die Uhr von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Das hat Auswirkungen auf die Zeitrei… vor 19 Minuten bastlernrw RT @bnetza: #Zeitumstellung – Am Sonntag wird die Uhr von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Das hat Auswirkungen auf die Zeitrei… vor 1 Stunde Bundesnetzagentur #Zeitumstellung – Am Sonntag wird die Uhr von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Das hat Auswirkungen auf… https://t.co/WsqZtWThTZ vor 3 Stunden DIE NEUE SCHULE Bitte zwischen Halloween-Gruselspaß und Kürbis-Schnitzerei diesen Sonntag nicht vergessen:🎃Die Uhren werden zurückg… https://t.co/FwRQb6Z8dI vor 5 Stunden Cornelia 🌱 RT @NDRnds: In der Nacht zu Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht - dann gilt die #Winterzeit. Das bringt eine zusätzliche Stunde. Dennoch… vor 1 Tag Carsten Waetke RT @NDRnds: In der Nacht zu Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht - dann gilt die #Winterzeit. Das bringt eine zusätzliche Stunde. Dennoch… vor 2 Tagen