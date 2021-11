Stefanie Mench @RolandSB13 @DocNrw @obaerarzt Als die Entscheidung für einen neuen Puffer fiel waren schon Tausende Kinder mit dem… https://t.co/bBkvovot5c vor 24 Minuten Klarsichten 🎷#FramingDisruption 😎 RT @spektrum: In den USA sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europ… vor 3 Stunden Peter Guhl (@[email protected]) RT @spektrum: In den USA sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europ… vor 4 Stunden Arishna RT @spektrum: In den USA sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europ… vor 4 Stunden matthes RT @spektrum: In den USA sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europ… vor 5 Stunden Mugwump RT @spektrum: In den USA sind bereits mehr als zwei Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft worden. In Europ… vor 5 Stunden