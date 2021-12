28.11.2021 ( vor 1 Woche )

„Wichtig ist, dass wir jetzt alle gemeinsam handeln“: In einem Gastbeitrag für „Bild am Sonntag“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutschen zur Reduzierung der Kontakte aufgerufen. Zudem appellierte er an die Menschen, sich impfen zu lassen. Mehr im Liveticker.