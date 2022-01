Nico Cicalone, he/him Optimismus-Level: Jedes Bleigießen sieht aus wie eine neue Corona-Variante. vor 4 Tagen Andreas Gabbert @PeterBh87997969 @girocard So sieht die neue Corona Variante aus? :-) vor 5 Tagen Ueberschriften Neue Corona-Variante: WHO sieht in Omikron weiterhin sehr hohes Risiko https://t.co/UIkVo9LTCV vor 6 Tagen Gnutiez https://t.co/sGfTFbjanM zeitonline hat eine Headline geändert. Neue Corona-Variante: WHO sieht in Omikron weiterh… https://t.co/a1fFYUMncu vor 6 Tagen Sauerland Corona: Omikron-Variante: Vamed rechnet mit höherer Zahl Erkrankter: Sind die Bad Berleburger Kliniken mit Blick au… https://t.co/VE121RCOoR vor 1 Woche Michael Thenissen Die finden das doch geil...? 😳 "Wir erwarten Mitte Januar eine heftige, neue Welle durch die #Omikron-Variante. Die… https://t.co/Bd88VqraDi vor 1 Woche