08.04.2022 ( vor 19 Stunden )



Cape Canaveral (dpa) - Die erste private Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist gestartet. Die vier Teilnehmer der "Ax-1"-Mission hoben am Freitag mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete in einer "Crew Dragon"-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bil Cape Canaveral (dpa) - Die erste private Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist gestartet. Die vier Teilnehmer der "Ax-1"-Mission hoben am Freitag mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete in einer "Crew Dragon"-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bil 👓 Vollständige Meldung