03.05.2022 ( vor 9 Stunden )



47 Grad Celsius: So früh im Jahr war es in Indien und Pakistan selten heißer. Ein Ausblick auf die Zukunft? In der Klimakrise könnten einige Orte unbewohnbar werden. 47 Grad Celsius: So früh im Jahr war es in Indien und Pakistan selten heißer. Ein Ausblick auf die Zukunft? In der Klimakrise könnten einige Orte unbewohnbar werden. 👓 Vollständige Meldung