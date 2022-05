Klaus-D. Sedlacek Klimakrise: Meteorologen melden Rekordwerte in vier Bereichen https://t.co/xNG2hGDVE0 vor 1 Stunde Klaus-D. Sedlacek Klimakrise: Meteorologen melden Rekordwerte in vier Bereichen https://t.co/Y8NdrrOqt8 vor 1 Stunde 123 INFO DEUTSCHLAND Klimakrise: Meteorologen melden Rekordwerte in vier Bereichen #123INFO https://t.co/UFLN0mwGMR vor 2 Stunden Ueberschriften Klimakrise: Meteorologen melden Rekordwerte in vier Bereichen https://t.co/UqgsRZSx8J vor 2 Stunden