13.06.2022



Pestizide sollen in der Landwirtschaft Schädlinge bekämpfen. Sie breiten sich über die Luft aber auch weit weg von Äckern aus. Fachleute haben nun gleich 67 Pestizide in verschiedenen Konzentrationen in der Luft in Ostösterreich gemessen. 👓 Vollständige Meldung