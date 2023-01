Es ist kurz vor 12 - Doomsday Clock: Nur noch 90 Sekunden bis zum Untergang der Menschheit

26.01.2023 ( vor 17 Stunden )



Die „Doomsday Clock“ zeigt an, wie es um die Menschheit steht. In den letzten Jahren hat sie sich nicht verändert, doch nun tickt sie weiter. Mittlerweile steht die Weltuntergangsuhr so nah an Mitternacht wie noch nie zuvor. 👓 Vollständige Meldung

