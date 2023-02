Gesunder Start in den Tag - So kommt der Stoffwechsel schon beim Frühstück in Schwung

Wer sich am Morgen ein warmes Porridge mit Haferflocken gönnt, bleibt nicht nur lange satt, sondern bringt auch den Stoffwechsel in Schwung. Welche Lebensmittel ebenfalls wahre Stoffwechsel-Booster sind, erfahren Sie hier. 👓 Vollständige Meldung

