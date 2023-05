So geht es nun nicht: Ein Zoo in Miami bietet Selfies mit dem Nationalvogel Neuseelands an - gegen Bezahlung. In dessen Heimat stößt die Aktion auf Empörung. Und eine Petition zeigt Wirkung.



Ähnliche Nachrichten Wut in Neuseeland wegen Kiwi: US-Zoo entschuldigt sich So geht es nun nicht: Ein Zoo in Miami bietet Selfies mit dem Nationalvogel Neuseelands an - gegen Bezahlung. In dessen Heimat stößt die Aktion...

Augsburger Allgemeine vor 14 Stunden - Vermischtes



Tierschutz: Wut in Neuseeland wegen Kiwi: US-Zoo entschuldigt sich

ZEIT Online vor 14 Stunden - Top





Twitter Schwarzwälder Bote So geht es nun nicht: Ein Zoo in Miami bietet Selfies mit dem Nationalvogel Neuseelands an - gegen Bezahlung. In de… https://t.co/JGdyS4pTQh vor 5 Stunden