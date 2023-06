18.06.2023 ( vor 4 Stunden )



Lange war er einer der wichtigsten Corona-Erklärer. Jetzt forscht Lothar Wieler am Hasso-Plattner-Institut und will die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen. Er sagt: Es gibt viel aufzuholen. 👓 Vollständige Meldung