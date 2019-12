"Helene Fischer Show" erneut ohne Thomas Seitel vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Am 25. Dezember 2019 wird die alljährliche "Helene Fischer Show" im TV ausgestrahlt. Bei den Aufzeichnungen zu der Show, die bereits stattfanden, fehlte jedoch erneut Helenes Freund Thomas Seitel. Erfahrt hier die Details!



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen