E-Zigaretten erhöhen Risiko für Lungenkrankheiten vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: San Francisco, 17.12.19: E-Zigaretten erhöhen das Risiko von Lungenkrankheiten. Das ergab eine erste Langzeitstudie mit Rauchern in den Vereinigten Staaten. Besonders gefährlich sei demnach der gleichzeitige Konsum von E-Zigaretten und normalen Zigaretten. Deutsche Experten weisen darauf hin, dass bisher wenig darüber bekannt ist, wie sich E-Zigaretten langfristig auf die Gesundheit auswirken. Tabakraucher sollten daher besser eine komplette Entwöhnung planen, statt den Umstieg auf E-Zigaretten. Forscher der University of California befragten erwachsene Amerikaner jährlich von 2013 bis 2016 darüber, ob und was sie rauchen und ob sie lungenkrank seien. Aus der Studie mit über 32 000 Teilnehmern ergab sich ein Zusammenhang zwischen jeder Form des Rauchens und einer erhöhten Gefahr für Lungenkrankheiten. Die Ergebnisse erschienen im Fachmagazin «American Journal of Preventive Medicine». Die Auswertungen legen nahe, dass der gleichzeitige Konsum von E-Zigaretten und gewöhnlichem Tabak die größte Gefahr birgt. Raucher von E-Zigaretten inhalieren den Dampf eines Liquids, dass in der E-Zigarette erhitzt wird - mit Nikotin oder ohne. Bei allen Rauchern, die sich bei der ersten Befragung noch als gesund bezeichneten, stieg das Risiko für eine Lungenkrankheit, wie Asthma, chronische Bronchitis oder dauerhaft verengte Bronchien in den Folgejahren der Untersuchung. Laut der Studie war aber kaum ein Raucher komplett auf E-Zigaretten umgestiegen. Nahezu alle Studienteilnehmer rauchten demnach zusätzlich zu den E-Zigaretten auch Tabak. Und diese Kombination erwies sich als besonders risikoreich.