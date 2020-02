Budapest: LKW mit Desinfektionsmittel verunglückt! vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Coronavirus Angst sorgt auch für Nachschub an Desinfektionsmitteln...Am Morgen ist auf der Autobahn M1 in der Nähe von Bicske ein Lastwagen mit grossen Behältern mit Desinfektionsmittel in die Leitplanke geprallt . Der Sattelzug fuhr in Richtung Budapest als durch den Aufprall ein Teil der Ladung auf die Fahrbahn sowie den Abhang hinunter fiel. Unter der Leitung des Katastrophenschutzes und der Hilfe der Feuerwehr, wurden die jeweils mehr als tausend Kilogramm schweren Behälter mit Desinfektionsmittel durch einem Kran geborgen, der LKW wurde mit einer Winde wieder aufgestellt. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Behälter mit der Desinfektionsflüssigkeit wurden von Experten überprüft und gesichert weiter verladen.