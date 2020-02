Asiatische Hornisse in Norddeutschland bestätigt! vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: In Hamburg wurde nun erstmals die asiatische Hornisse identifiziert. Wissenschaftler der Universität Hamburg bestätigten den Fund eines solchen Exemplares in Norddeutschland. Diese Hornissenart kann für die heimische Bienenwelt extrem gefährlich sein. Die asiatische Hornisse gilt als sehr agessiv gegenüber den Bienen. Sie wird bis zu 3 cm groß und ist damit etwas kleiner als die in Deutschland bekannte Hornisse. Ob es sich bei dem Fund um einen Einzelfund handelt oder ob sich sogar schon eine ganze Population angesiedelt hat ist bisher noch nicht klar.



