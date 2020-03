Merkel zu Thüringen: "Müssen Ergebnis rückgängig machen" am 06.02.2020 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Die Kanzlerin hat sich aus Südafrika zu der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit den Stimmen der AfD geäußert. Sie nannte den Vorgang "unverzeihlich".View on euronews



