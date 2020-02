Bayern: Coronavirus bei Frau von Infiziertem nachgewiesen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: 07.02.20: Nach einem weiteren Nachweis ist die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Deutschland nun auf 14 gestiegen. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte, wurde der Erreger bei der Frau eines Infizierten aus Bayern nachgewiesen. Sie werde nun medizinisch überwacht und ist in der München Klinik Schwabing isoliert. Weitere Einzelheiten teilte das Ministerium nicht mit. Damit gibt es in Bayern zwölf Fälle und alle stehen in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. Dort hatten sich Mitarbeiter bei einer Kollegin aus China angesteckt. Deutschlandweit gibt es nun 14 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert haben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, nachdem sie am Wochenende mit einem Flug der Bundeswehr aus China nach Deutschland geholt worden waren.



