Oliver Pocher: 20.000 Euro als Spende dank Wendler-Shirts vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Damit hat Comedian Oliver Pocher offenbar voll ins Schwarze getroffen. Rund um seine Dauerfehde mit Schlagerstar Michael Wendler brachte er nun auch noch Wendler-Shirts raus, die nun fast ausverkauft sind. Gleichzeitig konnte er so 20.000 Euro für den guten Zweck spenden. Mehr Details haben wir hier!



