UN warnen vor Katastrophe wegen der Heuschreckenplage in Ostafrika vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:24s - Veröffentlicht: Es ist die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. SchwÀrme fressen in Ostafrika ganze Felder auf. Die UN warnen vor Lebensmittelknappheit und hoffen auf finanzielle Hilfe.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen