#findbecci - Rebecca aus Berlin seit einem Jahr vermisst vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:51s - Veröffentlicht: Berlin, 17.02.20: Wo ist Rebecca? Audio-Snippets: «Traf sie einen Internetbekannten, wurde sie entführt?» - «Montagmorgen vor einer Woche verschwunden.» - «Fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.» - «Ein ganzes Land fragt sich: Wo ist Rebecca?» - «Die Ermittler gehen fest davon aus, dass..» - «Rebecca ist kein Cold Case.» - «...nicht mehr am Leben ist.» - «Aus ermittlungstaktischen Gründen äußert sich die Polizei allerdings nicht dazu.» Lebt sie noch? Wer hat was mit ihrem Verschwinden zu tun? Welche Rolle spielt ihr Schwager? Seit einem Jahr beschäftigt der Fall der vermissten Rebecca die Berliner Staatsanwaltschaft und die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts. Und auch Rebeccas Schwester, die die Hoffnung nicht aufgibt, sie doch noch zu finden. Zuletzt suchte man «nur noch» ihre Leiche. Seit einem halben Jahr gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Zahlreiche Suchen in der Stadt, in verschiedenen Waldstücken in Brandenburg, in Seen, entlang der Autobahn Richtung Polen und hunderte Hinweise - sie brachten keine Erkenntnisse. Es gibt weder ein Lebenszeichen, noch fand man ihre Leiche. Die Schülerin war - soviel ist bekannt - zuletzt im Haus ihrer ältesten Schwester und ihres Schwagers, ins dortige WLAN-Netz loggte sich auch ihr Handy letztmalig ein. Die Polizei nimmt an, dass sie das Haus nicht lebend verließ. Rebeccas Schwager - der Mann ihrer Schwester - wurde zweimal festgenommen, und kam wieder frei. Noch immer gilt er als der Haupttatverdächtige. Seit einem Jahr ist sie jetzt vermisst. Ob die Suche nach Rebecca für immer ein sogenannter Cold-Case bliebt - ein Fall ohne Lösung? Da legt sich die Staatsanwaltschaft fest und sagt: «Nein, im Gegenteil.» Doch wird das Rätsel um den Verbleib von Rebecca jemals gelöst? Audio- Snippet: «Die ganze Nummer - so der Vater - hinge mit einer anderen Sache zusammen, die er aber nicht sagen dürfe.» Die Polizei will noch nicht aufgeben. Sobald sich neue Hinweise ergeben, wird sie wieder voll in die Ermittlungen einsteigen, um das Schicksal von Rebecca aufzuklären.



