Billie Eilish: Darum kritisiert sie ihren Oscar-Auftritt vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:06s - Veröffentlicht: Billie Eilish kritisierte jetzt ihren Oscar-Auftritt. Sie sang bei der "In Memoriam"-Sektion, fĂŒhlte sich jedoch krank und hatte großes Lampenfieber. In den sozialen Medien wurde ihre Performance jedoch gefeiert. Details gibt’s hier!



