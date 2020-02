Covid-19: Über 2000 Tote - In Japan beginnt Ausschiffung vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Peking, 19.02.20: Nach offiziellen Angaben sind in China inzwischen mehr als 2000 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Außerdem konnte der Virus bei mittlerweile über 74 000 Menschen nachgewiesen werden. Außerhalb des chinesischen Festlands wurden bislang fünf Todesfälle und fast 1000 Infektionen mit dem Erreger nachgewiesen, 16 davon in Deutschland. In Japan dürfen derweil Passagiere der «Diamond Princess» das Kreuzfahrtschiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen. Wie die Regierung in Tokio mitteilte wird die Ausschiffung der rund 3000 Mensch mindestens drei Tage dauern. Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Passagiere und Crewmitglieder war bis zum Vortag auf über 540 Fälle gestiegen. Alle Betroffenen wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Anfänglich hatten sich rund 3700 Menschen auf dem Schiff befunden, darunter zehn deutsche Staatsangehörige. Ein deutsches Ehepaar wurde später positiv auf den Erreger getestet.