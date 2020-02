US-Botschafter Grenell wird Geheimdienstkoordinator vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:40s - Ver├Âffentlicht: Washington, 20.02.20: Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird der gesch├Ąftsf├╝hrende Geheimdienstkoordinator im Wei├čen Haus. Das teilte US-Pr├Ąsident Donald Trump am Mittwochabend ├╝ber Twitter mit: ┬źRick hat unser Land ├Ąu├čerst gut repr├Ąsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten┬╗ Grenell gilt als extrem loyal zu Trump und r├╝hmt sich immer wieder eines guten Drahtes ins Wei├če Haus. W├Ąhrend seiner Zeit als Botschafter in Deutschland machte Grenell immer wieder Schlagzeilen mit polarisierenden ├äu├čerungen und f├╝r einen Diplomaten ungew├Âhnlich scharfer Kritik an der deutschen Regierungspolitik, wenn diese amerikanischen Interessen entgegenlief.