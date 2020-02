Berlinale erinnert mit Gedenkminute an Opfer von Hanau vor 10 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Berlin, 20.02.2020: Zum Auftakt der Berlinale hat das Festival der Opfer des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags von Hanau gedacht. Die Gäste der Eröffnungsgala im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz erhoben sich für eine Schweigeminute von ihren Plätzen. «Die Ereignisse in Hanau gestern haben uns alle wirklich sehr betroffen gemacht», sagte die neue Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Donnerstagabend. Die Berlinale stehe für Toleranz, Respekt, Offenheit, Gastfreundschaft und wende sich wirklich gegen Gewalt, gegen Rassismus. O-Ton Carlo Chatrian, Festivaldirektor Ein Deutscher hatte bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau am Mittwochabend neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll der 43-jährige Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben.