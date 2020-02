Coronavirus: Immer mehr Tote in China vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 24.02.2020: Das Coronavirus breitet sich trotz Gegenmaßnahme weiter aus. In China ist die Zahl der Toten durch die Lungenkranheit Covid-19 sprunghaft angestiegen. Am Montag wurden 150 neue Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der Toten dort auf fast 2600. Über 70 000 Menschen haben sich in China inzwischen infiziert. Auch in Südkorea breitet sich das Virus rasant aus: Zwei neue Tote und 161 Infektionen melden die Behörden dort. In keinem anderen Land außerhalb Chinas sind mehr Infektionen bekannt. In Europa ist Italien mit mehr als 150 Erkrankungen bislang am schwersten betroffen. In der Nacht zu Montag wurden zwei Züge auf dem Weg von Venedig nach München durch die österreichischen Behörden gestoppt, weil zwei Frauen an Bord Fieber und starken Husten hatten. Sie wurden aber negativ getestet und die Züge konnten weiterfahren. In Deutschland sind vergangene Woche in Stuttgart und Berlin weitere Rückkehrer aus China gelandet. Sie werden nun im Krankenhaus oder Zuhause für zwei Wochen isoliert.