Rauchsäule über Paris! Feuer am Gare de Lyon vor 14 Stunden Der Gare de Lyon in Paris ist geschlossen und geräumt worden. Rund um den Bahnhof sind meterhohe Flammen ersichtlich und dicke Rauchschwaden sind am Himmel von Paris zu sehen. Das Feuer ist vermutlich im Rahmen einer Demonstration entstanden. Nach ersten Erkenntnisse brennen zahlreiche Autos vor und an dem Bahnhof sowie Teile des Gebäudes. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Der Bahnhof wurde evakuiert.