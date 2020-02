Vier Kita-Kinder in NRW mit Coronavirus infiziert vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Heinsberg, 29.02.20: Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Kinder gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Den Kindern gehe es gut. Den Kindern gehe es gut. Laut einer Sprecherinwürden sie «allenfalls leichte Erkältungssymptome» zeigen. Insgesamt besuchen 114 Kinder die Kita. Rund 100 Jungen und Mädchen machten den Test, bei vieren war der Befund positiv. Die Zahl der Personen, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 im Kreis Heinsberg nachweislich infizierten, ist nun auf 60 gestiegen.