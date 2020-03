"Rassismus ist der größte Störfaktor bei Integration" vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:12s - Veröffentlicht: Die rechtsextremen Anschläge der vergangenen Monate in Deutschland haben den Integrationsgipfel im Kanzleramt überschattet. Ali Can , der Initiator des Hashtags #Metwo im Gespräch mit euronews über den Gipfel und Deutschland nach dem Anschlag von Hanau.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen