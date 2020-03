Helfer beklagen große Zerstörung in Syrien vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 04.03.20: Zivilisten im syrischen Idlib haben nach Einschätzung von Hilfsorganisationen und Wissenschaftlern kaum noch Orte zum Leben. Das ergab eine Auswertung von Satellitenbildern der nordwestsyrischen Provinz von den Hilfsorganisationen Save the Children, World Vision und der Humanitären Initiative der Harvard-Universität. Wie die drei Organisationen am Mittwoch mitteilten, belegen die Aufnahmen das große Ausmaß der Zerstörung von Wohngebieten und Infrastruktur. Für die früheren Einwohner sei eine Rückkehr damit nahezu unmöglich. Die Satellitenbilder zeigten demnach auch, dass Zivilisten in immer kleinere Gebiete gedrängt werden. Zwei Flüchtlingslager im Norden von Idlib haben sich seit 2017 in der Größe mehr als verdoppelt. In der nordwestsyrischen Rebellenhochburg Idlib sind vor syrischen und russischen Angriffen Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Die vom «Signal»-Programm der Universität Harvard analysierten Satellitenbilder entstanden zwischen 2017 und dem 26. Februar 2020.



