Geschlossene Schulen in Italien - Online-Unterricht und Großeltern im Einsatz am 06.03.2020 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:50s - Veröffentlicht: In einer Schule in der Norditalienischen Region Ligurien ist der Kampf gegen das Coronavirus auch eine Chance. 1600 Schüler müssen zu Hause bleiben. Die Herausforderung hat sich in eine Möglichkeit verwandelt, neue Methoden des Fernunterrichts zu erproben.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen