Coronavirus in Italien: Conte lässt alle Geschäfte schließen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:54s - Veröffentlicht: Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Mittwochabend weitere Maßnahmen angekündigt, um das #Coronavirus einzudämmen.View on euronews