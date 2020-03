Tom Hanks in Australien mit Coronavirus infiziert vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:09s - Veröffentlicht: Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gaben sie selbst in den sozialen Medien bekannt. Das Paar befindet sich in Australien.