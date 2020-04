Covid-19 und Grippe: Manches ist gleich, viel ist am 12.03.2020 < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:41s - Ver√∂ffentlicht: Genf, 12.03.20: Mehr als 200 Menschen sind in dieser Saison bereits an der Grippe gestorben. Bisher gibt es drei Corona-Tote in Deutschland. Sind Covid-19 und die ¬ęherk√∂mmliche¬Ľ Grippe √ľberhaupt vergleichbar? Die Weltgesundheitsorganisation nennt nun wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede: √Ąhnlich ist zun√§chst die Auspr√§gung der Infektionskrankheiten: Beide sind von einem Virus verursachte Atemwegserkrankungen, deren Verlauf sehr unterschiedlich sein kann - von symptomlos oder mild bis hin zu sehr schwer, mitunter gar t√∂dlich. Beide Erreger werden vorwiegend √ľber Tr√∂pfchen, etwa beim Sprechen oder Husten oder auch direkten Kontakt √ľbertragen. Darum greifen bei beiden auch die gleichen Vorsichtsma√ünahmen. (Handhygiene, Husten; Armbeuge) Unterschiede gibt es laut WHO bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit: Influenza - die Grippe - habe eine k√ľrzere Inkubationszeit: Bei Covid-19 liege dieses Intervall bei etwa 5 bis 6 Tagen, bei Influenza bei 3 Tagen. Schwere bis lebensbedrohliche Verl√§ufe gibt es nach bisherigen Auswertungen bei Covid-19 h√§ufiger als bei der Grippe. Auch die Todesrate liegt wohl h√∂her als bei der normalen saisonalen Grippewelle - exakte Angaben lassen sich dazu aber derzeit kaum machen. Als besonders von schweren Verl√§ufen betroffene Risikogruppen gelten bei Influenza: Kinder, Schwangere, √Ąltere sowie Menschen mit chronischen Krankheiten oder geschw√§chtem Immunsystem. Bei Covid-19 geh√∂ren Kinder und Schwangere nach derzeitigem Wissensstand nicht zu den Risikogruppen. Zu beachten ist auch der Unterschied bei den M√∂glichkeiten f√ľr Behandlung und Vorsorge. Bei Influenza gibt es sowohl sch√ľtzende Impfungen als auch zugelassene antivirale Medikamente - bei Covid-19 weder noch.



