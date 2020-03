Kampf gegen Corona: Auswirkungen auf Luftverkehr und Schulen vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:06s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 12.03.20: Das Corona-Virus breitet sich immer weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)¬†spricht inzwischen von einer Pandemie. Bisher habe sich das Virus in 115 L√§nder ausgebreitet und zu fast 4300 Todesf√§llen gef√ľhrt. Am Donnerstag meldeten Bayern und Baden-W√ľrttemberg je einen Corona-Todesfall. Damit gibt es in Deutschland nun f√ľnf Tote, die mit dem Virus infiziert waren. Halle in Sachsen-Anhalt k√ľndigte am Donnerstag als erste deutsche Gro√üstadt an, alle Kindertagesst√§tten und Schulen vorerst zu schlie√üen. Gelten soll das von diesem Freitag an bis zum 27. M√§rz. Gro√üfl√§chige Schulschlie√üungen in Deutschland sind im Kampf gegen das Coronavirus jedoch nicht geplant - Vom Tisch sind sie dennoch nicht. Auch im Luftverkehr macht sich die Ausbreitung des Virus bemerkbar. Wegen des Einreisestopps in die USA bereiten sich Europas Fluggesellschaften auf noch mehr Flugstreichungen vor. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die gesamte Branche werden damit noch h√§rter. Experten erwarten einen Ausleseprozess, den l√§ngst nicht alle Fluggesellschaften √ľberleben werden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen