Queen bald in Isolation & übernimmt dann Prinz William? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Da die Queen und Prinz Charles wegen ihres hohen Alters in die Risikogruppe des Coronavirus fallen, könnte bald Prinz William verstärkt Pflichten übernehmen. Queen Elizabeth hat sich zuletzt bereits ins Schloss Windsor zurückgezogen und London zu ihrer eigenen Sicherheit den Rücken gekehrt. Mehr Infos dazu hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen