Coronakrise: Spargelbauern fordern «Passierschein» für vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Beelitz, 17.03.20:Der Beelitzer Spargelverein in Brandenburg befürchtet in diesem Jahr große Ernteeinbußen. Wegen der Coronakrise könnten hunderte Erntehelfer aus Rumänien nicht nach Brandenburg reisen. O-Ton Jürgen Jakobs, Vorsitzender Beelitzer Spargelverein Von etwa eingeplanten 2300 Helfern sollten 85 Prozent aus Rumänien, der Rest aus Polen kommen. Der Vorsitzende fordert nun eine Art «Passierschein» für die gebuchten Erntehelfer. Sie sollten freies Geleit bis nach Brandenburg bekommen. Die Saisonkräfte würden außerdem nun Einkommen verlieren, mit denen sie fest rechneten. Und auch die Spargelbauern stünden unter enormen Stress. O-Ton Jürgen Jakobs, Vorsitzender Beelitzer Spargelverein Jakobs hofft nun auf mehr polnische Saisonkräfte, die sich in den vergangenen Jahren rar gemacht hatten. Sie hatten oft besser bezahlte Jobs in Westeuropa angenommen oder in der Heimat Arbeit gefunden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen