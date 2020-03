Coronavirus Aktuell: Tourismusbranche arbeitet mit den Krisenstäben an der Lage vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 08:02s - Veröffentlicht: TouristikNews aktuell - Stück für Stück bröckelt die gesamte Reiseindustrie auseinander. Krisenstäbe arbeiten an Lösungen und vor allem den Schutz der Reisenden. Welche Massnahmen Krisenstäbe nun in die Wege leiten und welches Ausmaß diese aktuelle Krise nun hat, darüber sprechen wir im Studio mit Günter Ihlau, ehemaliger Krisentabsleiter der TUI, ehemaliger Vorsitz des DRV Ausschusses Auslandstourismus. Er sieht die Situation als bisher noch nie dagewesen und spricht aber auch, daß sich der Tourismus von morgen verändern wird im Bereich Qualität und Nachhaltigkeit.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Gastgewerbe: Lage wegen Corona "existenzbedrohend" Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern sieht infolge der Coronavirus-Epidemie...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland