Coronavirus: Ikea schließt alle Märkte in Deutschland vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Hofheim, 17.03.20: Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden. Ikea ist Deutschlands größter Möbelhändler. Jeden Tag besuchen viele Tausend Menschen die Einrichtungshäuser Bund und Länder hatten am Montag beschlossen, das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch einzuschränken. Die meisten Geschäfte außer den Lebensmittelläden und einigen weiteren Ausnahmen sollen geschlossen werden.