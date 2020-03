Schulen offen, keine Verbote: Kritik an Johnsons Corona-Kurs vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Wütende Briten drängen Premier Johnson in der Corona-Krise zum Handeln. Der setzte lange darauf, dass sich möglichst viele anstecken - und so bald immun sind.View on euronews



