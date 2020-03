Coronavirus: Oliver Pocher richtet ernsten Appell an Follower vor 7 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:51s - Veröffentlicht: Angela Merkel richtete nun einen ernsten Appell an die Nation. Das war Oliver Pocher aber noch lange nicht genug, denn die Menschen scheinen die Situation nicht ernst zu nehmen. So richtete sich der Comedian nun an seine Follower, um ihnen aufzuzeigen, was aktuell falsch lĂ€uft. Dabei war ihm vor allem auch „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Johannes Haller ein Dorn im Auge. Erfahrt hier mehr.