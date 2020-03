Coronakrise: Freiburg erlässt Ausgangssperre für Gruppen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Freiburg, 20.03.20: Freiburg erlässt wegen der Corona-Pandemie eine eingeschränkte Ausgangssperre. Die Stadt selbst sprach von einem Betretungsverbot für öffentliche Orte, das vom 21. März bis 3. April gelten soll. O-Ton Martin Horn, Oberbürgermeister «Die Situation im Elsass ist dermaßen überspannt, dass wir in Freiburg auch handeln müssen. Gerade für Freiburg - Vier Kilometer nach Frankreich, 40 in die Schweiz. Deswegen haben wir uns - gemeinsam mit meinen Bürgermeisterkollegen - entschieden, dass wir ein Betretungsverbot für die öffentlichen Orte in Freiburg erlassen, um an dieser Stelle mit einer klaren Maßnahme Zeit zu gewinnen und die Freiburger Bevölkerung zu schützen.» Die Wohnung soll von nun an nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden. Wer sich im Freien aufhalten möchte, darf das nur allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt. Von allen Anderen ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Man darf aber weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.