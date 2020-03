Storchenhof Loburg wildert erste Störche des Jahres aus vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Loburg, 22.03.20: Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat der Storchenhof Loburg die ersten Störche in diesem Jahr ausgewildert. Die Tiere kamen im vorigen Jahr als pflegebedürftige Jungstörche in die Vogelschutzwarte. O-Ton Michael Kaatz, Leiter Storchenhof Loburg «Die sich also im letzten Jahr eine Verletzung zugezogen hatten oder einen vergleichbaren Schaden hatten, hier überwintern mussten. Und jetzt sind sie aber so weit genesen, dass sie in die Freiheit entlassen werden können.» Bevor es losging, wurden die Störche beringt und gewogen. Zwischen 2,7 und 4,2 Kilo brachten die Vögel auf die Waage. O-Ton Michael Kaatz, Leiter Storchenhof Loburg «Es sind also vier Störche, die wir ausgesucht haben. Die auch schon im Gehege bewiesen haben, dass sie gut fliegen können. Und nun wird es Zeit mit dem beginnenden Frühling, dass sie in die Freiheit kommen.» Im vergangenen Jahr hat die Einrichtung im Jerichower Land etwa 30 Störche aufgepäppelt. Der Storchenhof hat wegen der Coronakrise derzeit seine Tore für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das ist natürlich ein Problem, weil Spenden und Verkäufe wegbrechen.



