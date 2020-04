Bundeskanzlerin meldet sich aus Homeoffice! vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 01:44s - Veröffentlicht: Die Bundeskanzlerin leitet auch ihre Geschäfte derzeit aus dem Homeoffice. So wurde auch die Kabinettssitzung heute telefonisch abgehalten und später per Podcast verkündet. Hier heisst es von der Kanzlerin: Die Bundesregierung tue alles, um den wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus entgegenzustemmen, betont Bundeskanzlerin Merkel im Audio-Podcast. Vor allem gehe es darum, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Deshalb habe man ein weitreichendes, "so noch nicht dagewesenes, Maßnahmenpaket beschlossen, um die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus abzumildern und uns besser durch diese schwierige Zeit zu führen", so Merkel.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen