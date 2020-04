Gottesdienst mit gefüllten Kirchenbänken - trotz Corona vor 6 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Achern, 30.03.20: Einen Gottesdienst vor leeren Kirchenbänken ist in Zeiten der Corona-Krise ein gewohntes Bild in ganz Deutschland - in der kleinen Stadt Achern in Baden-Württemberg gibt es das nun aber nicht mehr. Pfarrer Joachim Giesler hat sich eine Idee aus Italien zu eigen gemacht und auch für seine Gemeinde umgesetzt. O-TON Joachim Giesler, Pfarrer «Wir sind auf die Aktion eines Priesters aus der Lombardei aufmerksam geworden, der seine Gläubigen eingeladen hat, ihm Selfies zu schicken, die er dann in die Kirche gehängt hat, um sie dabei zu haben, seine Gläubigen bei sich zu haben, wenn er Gottesdienst feiert. Und die Idee hat uns so berührt, dass wir uns entschieden haben, dass wir das auch machen hier bei uns in Achern. Und haben dann eben aufgerufen, die Leute sollen uns Bilder und Selfies zukommen lassen, wir hängen sie dann in die Kirche, sodass sie mit dabei sind in der Kirche sozusagen. Sich auch in dieser Zeit auch vor Gott hinsetzen können, vor Gott da sein zu können.» Innerhalb einer Woche wurden laut Pfarrer Joachim Giesler mehr als 200 Bilder mit ungefähr 800 Personen darauf eingesandt. Diese wurden alle ausgedruckt und auf kleine Holzleisten geklebt, um sie dann an den leeren Kirchenbänken zu befestigen. Der Gottesdienst wird live im Internet gestreamt - wohl 300 Geräte haben den Stream am vergangenen Sonntag abgerufen. Und so war Joachim Giesler seinen Gemeindemitgliedern dann trotz der räumlischen Distanz ein kleines Stück näher.



