Bundeswehr bringt weitere Covid-19-Patienten aus Frankreich vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:06s - Ver├Âffentlicht: Ulm, 30.03.20: Die Bundeswehr hat am Sonntag zwei weitere Covid-19-Patienten aus Frankreich zur Behandlung nach Baden-W├╝rttemberg gebracht. Ein milit├Ąrisches Transportflugzeug hatte von Stra├čburg die schwer erkrankten Franzosen zun├Ąchst┬ánach Stuttgart geflogen. Von dort wurden sie von mit einem Bundeswehrkrankenwagen nach Ulm in das Bundeswehrkrankenhaus gebracht. O-Ton┬áDr. Matthias Helm,┬áOberstabsarzt ┬źJa, weil die Kapazit├Ąten in Stra├čburg, sowie┬áin anderen Teilen in Frankreich v├Âllig belastet sind.┬╗ Frankreich bat Deutschland um die Aufnahme, damit die Patienten angemessen┬ábehandelt werden k├Ânnen. O-Ton┬áDr. Matthias Helm,┬áOberstarzt ┬źWir haben zus├Ątzlich freie Betten, so dass wir der Bitte nachkommen konnten. Es muss keiner Angst haben, dass er hier aus der Region nicht behandelt wird, weil wir jetzt Patienten aus Frankreich haben.┬╗ Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte:┬á┬źFrankreich braucht jetzt unsere Hilfe. Und nat├╝rlich stehen wir unseren Freunden bei.┬╗┬áSie habe deshalb mit ihrer franz├Âsischen Amtskollegin Florence Parly die ├ťbernahme der Patienten vereinbart.



