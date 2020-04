„Let’s Dance“: Luca Hänni trauert um seinen Hund vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Wau Miau - Freshclip GmbH - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Luca Hänni ist in Trauer, denn sein Hund Saemmy ist verstorben. Das gab der „Let’s Dance“-Kandidat jetzt via Instagram bekannt. Dort verfasste er eine emotionale Nachricht an seinen verstorbenen Vierbeiner. Weitere Details bekommt ihr hier.



