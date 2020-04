Österreich: Nur mit Mundschutz in den Supermarkt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Wien, 01.04.20: In den meisten Lebensmittelgeschäften und Drogerien in Österreich müssen die Menschen aufgrund der Coronavirus-Krise nun einen Mundschutz tragen. Verteilt wird der Mund-Nasen-Schutz vom Personal der Märkte.Offen ist allerdings, wie lange die ersten Vorräte an Masken ausreichen werden. Die österreichische Regierung hatte am Montag angekündigt, dass in der Alpenrepublik eine Mundschutz-Pflicht beim Einkauf eingeführt wird. Spätestens ab dem 6. April gilt sie dann in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern - was für einen Großteil der Läden zutrifft. Die Regierung hofft, dass durch die Abdeckung von Mund und Nase weniger Tröpfchen in die Luft gelangen und damit die Ansteckungsgefahr sinkt. Experten bezweifeln allerdings den Nutzen dieser Maßnahme, weil sie unter anderem dazu verleiten könnte, nicht genug Abstand zu anderen Menschen zu halten.