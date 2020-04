Ärzte-Chef erwartet massive Einschränkungen für Sommerurlaub vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Berlin, 08.04.20: Für die Sommerurlaubszeit macht Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Deutschen wenig Hoffnung auf große Reisen. Der Sommerurlaub wird nach seiner Überzeugung noch mit massiven Einschränkungen verbunden sein. Selbst bei schrittweiser Rückkehr in den Alltag werde die Pandemie das Land noch bis zum Sommer beschäftigen. Reinhardt sagte der Funke Mediengruppe: «Darum glaube ich, dieser Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht wie gewohnt ins Auto, in den Zug oder ins Flugzeug steigen und in die Ferien fahren.» Auch würden Urlaubsländer wie Italien oder Spanien die Probleme noch nicht soweit gelöst haben, dass Tourismus wieder möglich sei. Reinhardt fügt hinzu: «Ich hoffe aber sehr, dass wir das in Teilen in den Herbstferien machen können - und erst recht im kommenden Jahr.»



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Coronavirus: Massive Einschränkungen für Sommerurlaub erwartet Der Höhepunkt der Corona-Krise liegt offenbar noch vor uns. Doch werden wir im Sommer schon wieder...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt